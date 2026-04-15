Contrexéville

Cross Triathlon

Lacs de la Folie Contrexéville Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14 20:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Cross Triathlon sur le site des Lacs de la Folie (enchainement de natation, vtt et course à pied).

Course ouverte à partir de 3 ans. Course de draisienne pour les plus jeunes et triathlon pour tous (licenciés et non licenciés). Epreuve inscrite au calendrier de la Fédération Française de Triathlon.

Nouveauté 2026 Courses Nature aux abords du lac et en forêt

8 km, avec 206 m de D+

14 km, avec 371 m de D+

300 places disponibles pour chaque parcoursTout public

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Lacs de la Folie Contrexéville 88140 Vosges Grand Est +33 6 72 52 58 75 contact@vitteltriathlon.com

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English :

Cross Triathlon at Lacs de la Folie (swimming, mountain biking and running).

Race open to children aged 3 and over. Draisienne race for the youngest and triathlon for all (licensed and non-licensed). Event on the French Triathlon Federation calendar.

New for 2026: Nature races around the lake and in the forest

8 km, with 206 m D+ climb

14 km, with 371 m of D+

300 places available for each course

L’événement Cross Triathlon Contrexéville a été mis à jour le 2026-04-15 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE