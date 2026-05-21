Contrexéville

Fête de la Musique

Centre-ville et site des Lacs de la Folie Contrexéville Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 10:30:00

fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-21

Célébrez la fête de la musique à Contrexéville !

Samedi 20 juin

– De 10h30 à 13h: Concert de l’orchestre d’harmonie du CEDEM et l’ensemble d’accordéon d’Epinal Galerie Thermale

– De 14h à 18h: Toupie or not to be #4 par le centre social La Toupie Parc Thermal

– De 16h à 17h30: Concert des élèves du CEDEM et l’ensemble d’accordéon d’Epinal Temple Anglican

– A partir de 18h:

Scène ouverte Parc Thermal

Jelly Bean (buvette Judo Club) Terrasse du café de la paix

– A partir de 19h: Duo Emily Christy LaCorniche (Lacs de la Folie)

Dimanche 21 juin

– De 12h à 16h: Duo Chicks LaCorniche (Lacs de la Folie)

– De 17h à 18h: Concert The Absolut’s kiosque à musique

Entrée libre.Tout public

0 .

Centre-ville et site des Lacs de la Folie Contrexéville 88140 Vosges Grand Est +33 3 29 08 09 35

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English :

Celebrate the fête de la musique in Contrexéville!

Saturday June 20th

– 10.30am to 1pm: Concert by the CEDEM wind band and the Epinal accordion ensemble Galerie Thermale

– 2pm to 6pm: Toupie or not to be #4 by La Toupie social center Parc Thermal

– 4pm to 5:30pm: Concert by CEDEM students and Epinal accordion ensemble Temple Anglican

– From 6pm:

Open stage Parc Thermal

Jelly Bean (Judo Club refreshment bar) Café de la paix terrace

– From 7pm: Duo Emily Christy LaCorniche (Lacs de la Folie)

Sunday June 21

– From 12pm to 4pm: Duo Chicks LaCorniche (Lacs de la Folie)

– 5pm to 6pm: The Absolut’s concert bandstand

Free admission.

L’événement Fête de la Musique Contrexéville a été mis à jour le 2026-05-21 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE