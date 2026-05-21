Fête de la Musique Contrexéville
Fête de la Musique Contrexéville samedi 20 juin 2026.
Contrexéville
Fête de la Musique
Centre-ville et site des Lacs de la Folie Contrexéville Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 10:30:00
fin : 2026-06-20 23:00:00
Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21
Célébrez la fête de la musique à Contrexéville !
Samedi 20 juin
– De 10h30 à 13h: Concert de l’orchestre d’harmonie du CEDEM et l’ensemble d’accordéon d’Epinal Galerie Thermale
– De 14h à 18h: Toupie or not to be #4 par le centre social La Toupie Parc Thermal
– De 16h à 17h30: Concert des élèves du CEDEM et l’ensemble d’accordéon d’Epinal Temple Anglican
– A partir de 18h:
Scène ouverte Parc Thermal
Jelly Bean (buvette Judo Club) Terrasse du café de la paix
– A partir de 19h: Duo Emily Christy LaCorniche (Lacs de la Folie)
Dimanche 21 juin
– De 12h à 16h: Duo Chicks LaCorniche (Lacs de la Folie)
– De 17h à 18h: Concert The Absolut’s kiosque à musique
Entrée libre.Tout public
0 .
Centre-ville et site des Lacs de la Folie Contrexéville 88140 Vosges Grand Est +33 3 29 08 09 35
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English :
Celebrate the fête de la musique in Contrexéville!
Saturday June 20th
– 10.30am to 1pm: Concert by the CEDEM wind band and the Epinal accordion ensemble Galerie Thermale
– 2pm to 6pm: Toupie or not to be #4 by La Toupie social center Parc Thermal
– 4pm to 5:30pm: Concert by CEDEM students and Epinal accordion ensemble Temple Anglican
– From 6pm:
Open stage Parc Thermal
Jelly Bean (Judo Club refreshment bar) Café de la paix terrace
– From 7pm: Duo Emily Christy LaCorniche (Lacs de la Folie)
Sunday June 21
– From 12pm to 4pm: Duo Chicks LaCorniche (Lacs de la Folie)
– 5pm to 6pm: The Absolut’s concert bandstand
Free admission.
L’événement Fête de la Musique Contrexéville a été mis à jour le 2026-05-21 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE
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