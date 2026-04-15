Modélisme Naval Contrexéville
Modélisme Naval Contrexéville dimanche 28 juin 2026.
Contrexéville
Modélisme Naval
Site des Lacs de la Folie Contrexéville Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Exposition sous tonnelle.
Initiation à la navigation, navigation et démonstration.
Ouvert à tous.Tout public
0 .
Site des Lacs de la Folie Contrexéville 88140 Vosges Grand Est +33 6 81 14 21 19 jean-pierre.bart880@orange.fr
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English :
Exhibition under the arbour.
Introduction to sailing, navigation and demonstration.
Open to all.
L’événement Modélisme Naval Contrexéville a été mis à jour le 2026-04-15 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE