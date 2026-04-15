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Modélisme Naval Contrexéville

Modélisme Naval Contrexéville

Modélisme Naval Contrexéville dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Site des Lacs de la Folie

Ville : 88140 Contrexéville

Département : Vosges

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Contrexéville

Modélisme Naval

Site des Lacs de la Folie Contrexéville Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Exposition sous tonnelle.
Initiation à la navigation, navigation et démonstration.

Ouvert à tous.Tout public
0  .

Site des Lacs de la Folie Contrexéville 88140 Vosges Grand Est +33 6 81 14 21 19  jean-pierre.bart880@orange.fr

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English :

Exhibition under the arbour.
Introduction to sailing, navigation and demonstration.

Open to all.

L’événement Modélisme Naval Contrexéville a été mis à jour le 2026-04-15 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE

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