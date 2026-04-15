Contrexéville

Modélisme Naval

Site des Lacs de la Folie Contrexéville Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 09:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Exposition sous tonnelle.

Initiation à la navigation, navigation et démonstration.

Ouvert à tous.Tout public

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Site des Lacs de la Folie Contrexéville 88140 Vosges Grand Est +33 6 81 14 21 19 jean-pierre.bart880@orange.fr

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English :

Exhibition under the arbour.

Introduction to sailing, navigation and demonstration.

Open to all.

L’événement Modélisme Naval Contrexéville a été mis à jour le 2026-04-15 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE