1er Salon du Mieux Etre, Mieux Manger et Mieux Vivre sur notre territoire Salle Brassens Contrexéville
1er Salon du Mieux Etre, Mieux Manger et Mieux Vivre sur notre territoire Salle Brassens Contrexéville samedi 6 juin 2026.
Contrexéville
1er Salon du Mieux Etre, Mieux Manger et Mieux Vivre sur notre territoire
Salle Brassens Espace Andrée Chedid Contrexéville Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Samedi 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07
L’Association Agir et Mieux-Etre organise son 1er Salon autour du Mieux-Etre, Manger mieux et Mieux Vivre sur le territoire. Présence d’exposants locaux professionnels du bien-être, artisans, producteurs et associations.
Au programme ateliers, conférences, séances découvertes, expos-ventes.
2 tombolas organisées avec les lots des exposants; Tirages samedi et dimanche.
Tout public, entrée libre.
Buvette et petite restauration sur place.Tout public
0 .
Salle Brassens Espace Andrée Chedid Contrexéville 88140 Vosges Grand Est +33 6 28 04 73 09 agir&mieuxetre@gmail.com
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English :
The Association Agir et Mieux-Etre organizes its 1st Salon around Mieux-Etre, Manger mieux and Mieux Vivre on the territory. Local exhibitors include wellness professionals, craftspeople, producers and associations.
On the program: workshops, conferences, discovery sessions, exhibitions and sales.
2 raffles with prizes from exhibitors; Draws on Saturday and Sunday.
Open to all, free admission.
Refreshments and snacks on site.
L’événement 1er Salon du Mieux Etre, Mieux Manger et Mieux Vivre sur notre territoire Contrexéville a été mis à jour le 2026-04-15 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE
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