Pirou

Festival Pirouésie

Pirou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-08-02

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-02

Un festival qui depuis plus de 20 ans mêle des ateliers de pratique poétique, d’arts plastique, de musique, de radio, et des spectacles vivants ainsi que des excursions dans le paysage normand. On peut s’inscrire aux ateliers à la semaine ou à la journée, ou bien simplement venir assister aux spectacles. .

Pirou 50770 Manche Normandie +33 6 95 40 09 33

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English : Festival Pirouésie

L’événement Festival Pirouésie Pirou a été mis à jour le 2026-04-13 par Côte Ouest Centre Manche