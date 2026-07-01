Festival Piu di Voce Carmen Excideuil
lundi 27 juillet 2026 · Excideuil
Informations pratiques
Excideuil
Festival Piu di Voce Carmen
Salle du château Excideuil Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 21:00:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
Più di Voce, l’art lyrique et musical est un ensemble vocal et musical professionnel à géométrie variable. Présente Carmen, d’après l’opéra de Georges Bizet. .
Salle du château Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 13 52 contact@piudivoce.fr
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English : Festival Piu di Voce Carmen
Choirmaster: Salvatore Caputo.
Made up of over thirty singers, the Ch?ur de l?Opéra National de Bordeaux takes part each season in the numerous
the Opéra National de Bordeaux?s many operatic performances, as well as the symphonic concerts of the
the Bordeaux Aquitaine National Orchestra…
L’événement Festival Piu di Voce Carmen Excideuil a été mis à jour le 2026-06-30 par Isle-Auvézère
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