Informations pratiques

Excideuil

Festival Piu di Voce Carmen

Salle du château Excideuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 21:00:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Più di Voce, l’art lyrique et musical est un ensemble vocal et musical professionnel à géométrie variable. Présente Carmen, d’après l’opéra de Georges Bizet. .

Salle du château Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 13 52 contact@piudivoce.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Piu di Voce Carmen

Choirmaster: Salvatore Caputo.

Made up of over thirty singers, the Ch?ur de l?Opéra National de Bordeaux takes part each season in the numerous

the Opéra National de Bordeaux?s many operatic performances, as well as the symphonic concerts of the

the Bordeaux Aquitaine National Orchestra…

L’événement Festival Piu di Voce Carmen Excideuil a été mis à jour le 2026-06-30 par Isle-Auvézère