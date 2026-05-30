Guinguette et concert Disco Fever Moulin de la Baysse Excideuil jeudi 23 juillet 2026.

Excideuil

Guinguette et concert Disco Fever

Moulin de la Baysse Allée Dujarric de la Rivière Excideuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

La guinguette à roulettes c’est des bons produits locaux et le plus possible bio, une cuisine simple, gourmande et accessible, et une ambiance conviviale et festive.

Ouverture à 18h, concert à 20h30 avec Disco Fever (disco, ducoup).

La guinguette à roulettes c’est des bons produits locaux et le plus possible bio, une cuisine simple, gourmande et accessible, et une ambiance conviviale et festive.

Ouverture à 18h, concert à 20h30 avec Disco Fever (disco, ducoup). .

Moulin de la Baysse Allée Dujarric de la Rivière Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 95 40 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Guinguette et concert Disco Fever

The %E0 Roulettes open-air café features: great local products—as organic as possible—simple, delicious, and affordable cuisine, and a friendly, festive atmosphere.

Doors open at 6 p.m., concert at 8:30 p.m. featuring Disco Fever (disco, of course).

L’événement Guinguette et concert Disco Fever Excideuil a été mis à jour le 2026-06-19 par Isle-Auvézère