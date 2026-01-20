Festival Place aux Arts Bazas

Festival Place aux Arts

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-11

2026-07-10

Sur la place de la Cathédrale, colorée pour l’occasion, vont s’enchaîner différentes animations et spectacles tantôt poétiques et féeriques tantôt magiques… Feu, illusion, déambulation fantastique, équilibristes, clown, musique, danse,…composeront cette nouvelle édition. Le samedi après-midi les animations pour les enfants, en soirée un marché des producteurs pour se restaurer avec des spectacles jusqu’à la nuit. Un feu d’artifice tiré sur le site de la Brèche pour clore la soirée en beauté. Une manifestation tout public et gratuite proposée par la ville de Bazas !

Place de la Cathédrale Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 63 68 00 contact@lagirondedusud.com

