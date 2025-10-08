Festival Place aux mômes Jardin de Césarine Carnac

Festival Place aux mômes

Jardin de Césarine Avenue Zacharie Le Rouzic Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 15:30:00

fin : 2026-04-21 16:30:00

Date(s) :

2026-04-21

À 15H30 Deux poussins égalent trois par la Cie Poussins Phoniques.

C’est quoi grandir ? Une succession d’étapes, une addition d’évènements, une accumulation de marques sur une toise ? Grandir, c’est tout ça à la fois, mais aussi beaucoup d’autres choses plus subtiles encore. A partir d’une équation simple Deux poussins égalent trois , les Poussins Phoniques prouvent en musique (et en chanson) que l’on peut grandir, évoluer, changer, tout en restant soit même. Anthony, Frédéric et Valentin forment en trio un équilibre musical original et donnent aux Poussins Phoniques un nouvel envol ! Concert dès 6 ans. Durée 50 minutes.

Spectacle gratuit sans réservation. .

Jardin de Césarine Avenue Zacharie Le Rouzic Carnac 56340 Morbihan Bretagne

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L’événement Festival Place aux mômes Carnac a été mis à jour le 2026-03-12 par OT DE CARNAC