Festival Place aux Mômes: La Pomme de la compagnie Eve Eve Perros-Guirec Perros-Guirec
Festival Place aux Mômes: La Pomme de la compagnie Eve Eve Perros-Guirec Perros-Guirec jeudi 9 juillet 2026.
Perros-Guirec
Festival Place aux Mômes: La Pomme de la compagnie Eve Eve
Perros-Guirec 1 boulevard Joseph Le Bihan Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Tous les ans, le Festival Place aux Mômes met à l’honneur les arts vivants à travers une programmation éclectique et originale. Un moment de détente, de rire et d’émerveillement à vivre en famille!
Un duo acrobatique mêlant force, équilibre et complicité. À travers des portés fluides et des mouvements aériens, les artistes explorent la confiance et la rencontre dans un univers poétique et sensible. Un moment de grâce où technique et émotion se rejoignent.
Durée 40 min Spectacle à 17h
Animation gratuite pour tous dans les jardins du Palais des Congrès.
Repli au Palais des Congrès en cas de pluie. .
Perros-Guirec 1 boulevard Joseph Le Bihan Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 02 45
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English :
L’événement Festival Place aux Mômes: La Pomme de la compagnie Eve Eve Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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