Festival Place aux Mômes: L’aventure des poils de la compagnie Zinzins Perros-Guirec Perros-Guirec

Perros-Guirec

Festival Place aux Mômes: L’aventure des poils de la compagnie Zinzins

Perros-Guirec 1 boulevard Joseph Le Bihan Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Tous les ans, le Festival Place aux Mômes met à l’honneur les arts vivants à travers une programmation éclectique et originale. Un moment de détente, de rire et d’émerveillement à vivre en famille!

Un spectacle drôle et décalé où les poils prennent vie et deviennent les héros d’une aventure inattendue. Entre humour, fantaisie et interaction avec le public, les personnages entraînent petits et grands dans un univers loufoque peuplé de situations surprenantes. Un moment familial plein d’imagination, de rires et de bonne humeur.

Durée: 50 min Spectacle à 17h

Animation gratuite pour tous dans les jardins du Palais des Congrès.

Repli au Palais des Congrès en cas de pluie. .

Perros-Guirec 1 boulevard Joseph Le Bihan Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 02 45

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English :

L’événement Festival Place aux Mômes: L’aventure des poils de la compagnie Zinzins Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme de Perros-Guirec