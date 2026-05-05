Névez

Festival Place aux mômes

Place du village de Kérascoët Névez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Mesdames, messieurs vous êtes invité·e·s à la Grande Fête Annuelle de l’Orchestre de l’Amicale Laïque des Poils (le OALP). Mr le Président de l’Amicale sera bien sûr présent ainsi que tout le bureau. Nous attirons votre attention sur la présence exceptionnelle, comme chaque année, de son orchestre, qui se chargera de vous offrir un show qui décoiffe !

Un concert avec en vrai

– les instruments basse batterie guitare Kaossilator, clavier…

– des refrains Chuis Chauve !!!! C’est l’aventure des poils X3, la belle histoire des poils

– des chorégraphies on avance de 3 pas, on recule de 3 pas, on sent sous les bras, on se coiffe…

et bien sûr

– des explications plus ou moins convaincantes du pourquoi, comment, quel jour à quelle heure et ou ça ?

L’Aventure des poils , un spectacle familial tout public ( à partir de 3 ans 50 minutes) et tout terrain se situant quelque part entre un Alpaga nain, une chanson de motorhead, une tarte à la rhubarbe et le sourire de Magnum.

En cas de météo défavorable, repli dans la salle omnisport de Névez. .

Place du village de Kérascoët Névez 29920 Finistère Bretagne +33 6 47 24 23 59

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English : Festival Place aux mômes

L’événement Festival Place aux mômes Névez a été mis à jour le 2026-05-05 par OTC CCA