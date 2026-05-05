Névez

Festival Place aux mômes

Place du village de Kérascoët Névez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 18:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Spectacle de Rue -Cirque Fitness Burlesque

Johnny et Jenny s’aiment passionnément, sur scène comme dans la vie. Leur modèle absolu ? Bébé et Johnny de Dirty Dancing ! Mais l’amour, c’est aussi des tempêtes… Johnny, perfectionniste et charismatique, gère les numéros de haut vol, tandis que Jenny trop agitée et manquant de confiance rêve de briller en magie. Soutenue par Johnny, elle veut y croire. Seulement voilà une addiction incontrôlable aux Snickers la fait basculer… Trop d’énergie, trop d’excès… Rien ne va plus ! Leur amour survivra-t-il à cette crise sucrée ? Un spectacle burlesque, explosif et touchant, où amour, addiction et prouesses circassiennes se mêlent à un tourbillon de rires et d’émotions !

Spectacle tout public, 45 minutes.

En cas de météo défavorable, repli dans la salle omnisport de Névez. .

Place du village de Kérascoët Névez 29920 Finistère Bretagne +33 6 47 24 23 59

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English : Festival Place aux mômes

L’événement Festival Place aux mômes Névez a été mis à jour le 2026-05-05 par OTC CCA