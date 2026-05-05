Névez

Festival Place aux mômes

Place du village de Kérascoët Névez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 18:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Ça va l’faire est un duo, un tandem, un binôme, une paire de 2!

Comme une brise de Laurel et Hardy des temps actuels qui souffleraient sur un air de cirque.

Mais attention, ça se castagne ! Ça virevolte ! et ça se cherche des noises !

Un périple vers la drôlerie dans lequel le public est aspiré à l’insu de leur plein gré !

Du cirque populaire et actuel. Un duo de clown 2.0 !

Ce spectacle au titre argotique et populaire nous invite à découvrir une création qui, dans la fluidité d’un travail sans prise de tête, exprime l’évidence de la rencontre de ses deux enfants de la balle, et l’aisance naturelle dans laquelle ils ont inscrit leur pratique artistique. Comme un pied de nez au ratage, un ça va marcher un poil gentillet un on y croit un peu naïf ! Comme une brise de Laurel et Hardy des temps modernes qui soufflerait sur un air de cirque. Le premier est un brin rondouillard ! Le second dégingandé ! Ensemble tout au long de ce voyage jubilatoire, ils vont dévider le fil du sens, celui d’une histoire issue de leur parcours, et de leurs racines.

Tout public 1 heure.

En cas de météo défavorable, repli dans la salle omnisport de Névez. .

Place du village de Kérascoët Névez 29920 Finistère Bretagne +33 6 47 24 23 59

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English : Festival Place aux mômes

L’événement Festival Place aux mômes Névez a été mis à jour le 2026-05-05 par OTC CCA