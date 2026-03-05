FESTIVAL PLAN-SÉQUENCE Cinéma Ciné sur la Sorgue et Place Rose Goudard L’Isle-sur-la-Sorgue
Cinéma Ciné sur la Sorgue et Place Rose Goudard 3 Rue de la République L'Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse
Tarif : 5 – 5 – EUR
Courts métrages
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-29
2026-03-27
Le seul festival en Europe de courts métrages constitués d’un unique plan-séquence (scène filmée en continu).
festivalplansequence@gmail.com
English :
Europe’s only festival of short films consisting of a single sequence shot (scene filmed continuously).
