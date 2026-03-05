FESTIVAL PLAN-SÉQUENCE Cinéma Ciné sur la Sorgue et Place Rose Goudard L’Isle-sur-la-Sorgue

FESTIVAL PLAN-SÉQUENCE

Cinéma Ciné sur la Sorgue et Place Rose Goudard 3 Rue de la République L’Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse

Tarif : 5 – 5 – EUR

Courts métrages

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-27

Le seul festival en Europe de courts métrages constitués d’un unique plan-séquence (scène filmée en continu).

.

Cinéma Ciné sur la Sorgue et Place Rose Goudard 3 Rue de la République L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur festivalplansequence@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Europe’s only festival of short films consisting of a single sequence shot (scene filmed continuously).

L’événement FESTIVAL PLAN-SÉQUENCE L’Isle-sur-la-Sorgue a été mis à jour le 2026-03-02 par Isle sur la Sorgue Tourisme