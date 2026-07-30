UNIDIVERS LE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chilly-Mazarin

Festival Play It Again Cinéma François Truffaut Chilly-Mazarin

jeudi 17 septembre 2026 · Cinéma François Truffaut · Chilly-Mazarin

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Cinéma François Truffaut
Adresse
19 RUE FRANCOIS MOUTHON
Ville
91380 Chilly-Mazarin
Département
Essonne
Tarif
4 4 7.5

Chilly-Mazarin

Festival Play It Again

Cinéma François Truffaut 19 RUE FRANCOIS MOUTHON Chilly-Mazarin Essonne

Tarif : 4 – 4 – 7.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-17

4 films et 2 animations !
  .

Cinéma François Truffaut 19 RUE FRANCOIS MOUTHON Chilly-Mazarin 91380 Essonne Île-de-France +33 1 69 34 54 42  info@cinetruffaut.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

4 movies and 2 animated films!

L’événement Festival Play It Again Chilly-Mazarin a été mis à jour le 2026-07-30 par Destination Paris-Saclay