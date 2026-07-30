AGENDA · Chilly-Mazarin
Festival Play It Again Cinéma François Truffaut Chilly-Mazarin
jeudi 17 septembre 2026 · Cinéma François Truffaut · Chilly-Mazarin
Informations pratiques
Chilly-Mazarin
Festival Play It Again
Cinéma François Truffaut 19 RUE FRANCOIS MOUTHON Chilly-Mazarin Essonne
Tarif : 4 – 4 – 7.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-17
4 films et 2 animations !
.
Cinéma François Truffaut 19 RUE FRANCOIS MOUTHON Chilly-Mazarin 91380 Essonne Île-de-France +33 1 69 34 54 42 info@cinetruffaut.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
4 movies and 2 animated films!
L’événement Festival Play It Again Chilly-Mazarin a été mis à jour le 2026-07-30 par Destination Paris-Saclay