Informations pratiques

Coutances

Festival Play It Again

24 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-17 13:00:00

fin : 2026-09-27 22:00:00

Date(s) :

2026-09-17

Du 17 au 27 septembre 2026, venez voir ou revoir sur grand écran une sélection de films parmi les plus beaux classiques.

Véritable fête du cinéma, Play It Again ! est aussi un moment de partage et d’échanges, avec des animations et des rencontres. Un festival dédié au patrimoine qui s’adresse à l’ensemble des publics.

Avec l’ADRC.

Programmation à venir. .

24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09

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English : Festival Play It Again

L’événement Festival Play It Again Coutances a été mis à jour le 2026-08-06 par Coutances Tourisme