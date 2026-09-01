Festival Play It Again Coutances
jeudi 17 septembre 2026 · Coutances
Informations pratiques
Coutances
Festival Play It Again
24 Rue Saint-Maur Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-17 13:00:00
fin : 2026-09-27 22:00:00
Date(s) :
2026-09-17
Du 17 au 27 septembre 2026, venez voir ou revoir sur grand écran une sélection de films parmi les plus beaux classiques.
Véritable fête du cinéma, Play It Again ! est aussi un moment de partage et d’échanges, avec des animations et des rencontres. Un festival dédié au patrimoine qui s’adresse à l’ensemble des publics.
Avec l’ADRC.
Programmation à venir. .
24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09
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English : Festival Play It Again
L’événement Festival Play It Again Coutances a été mis à jour le 2026-08-06 par Coutances Tourisme
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