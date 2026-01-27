Festival Plein les Bottes face salle des fêtes Liancourt-Saint-Pierre

Festival Plein les Bottes

Début : 2026-06-26 18:00:00

fin : 2026-06-26 01:00:00

2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28

Du 26 au 28 juin 2026 à Liancourt-Saint-Pierre, l’association HEJ Cercle de Créativité va vous faire vibrer ! Plein les Bottes, c’est un tout nouveau festival rural, musical, solidaire et engagé. Il propose une expérience culturelle conviviale et responsable, ancrée dans le territoire du Vexin-Thelle.

Ce festival s’engage en faveur de la lutte contre la Sclèrose Latérale Amyotrophique (SLA), appelée aussi maladie de Charcot.

Au programme contes pour petits et grands, ateliers musicaux, concerts, village des curiosités, restauration sur place, concours de lancé de bottes,… Une programmation riche et éclectique pour tous.

face salle des fêtes Rue de Chaumont Liancourt-Saint-Pierre 60240 Oise Hauts-de-France hejcreation@gmail.com

English :

Festival Plein les Bottes

From June 26 to 28, 2026 in Liancourt-Saint-Pierre, the association HEJ Cercle de Créativité will be thrilling you! Plein les Bottes is a brand-new rural, musical, solidarity-based and committed festival. It offers a friendly and responsible cultural experience, rooted in the Vexin-Thelle region.

The festival is committed to the fight against Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS), also known as Charcot’s disease.

On the program: storytelling for young and old, musical workshops, concerts, village of curiosities, on-site catering, boot-throwing competition… A rich and eclectic program for all.

L’événement Festival Plein les Bottes Liancourt-Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre