Savennes

Festival Pliant poésie et chanson

Maison du Tailleu Savennes Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 16:00:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Deux heures de poésie et chanson où l’on retrouve l’esprit du lieu, Le Tailleu, guidés par jean Estaque, les mots, des invités inattendus. Il faut savoir goûter ce moment d’exception.

Avec Sophie Jouia, la Cie La Calembredaine… .

Maison du Tailleu Savennes 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 13 60 41

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English : Festival Pliant poésie et chanson

L’événement Festival Pliant poésie et chanson Savennes a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Grand Guéret