FESTIVAL POÉTIC BASS MUSIC DANSING SPIRIT Camplong
samedi 1 août 2026 · Camplong
Informations pratiques
Camplong
FESTIVAL POÉTIC BASS MUSIC DANSING SPIRIT
Square des gueules noires Camplong Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Festival Le petit phénomène , un festival d’arts vivants à Camplong
22h30 Dansing spirit (poétic bass music) performé par Neju
1h30 au square des gueules noires
Exposition au café et square Buvette et restauration sur place Participation libre Réservation au 06 32 95 04 24
Festival Le petit phénomène , un festival d’arts vivants à Camplong
Samedi 1 Aout 2026
18h00 data poèmes (clown parleur). Écrit et interprété par Marc Ravayrol
25 minutes à la maison douze
19h00 noventre do mar dans le ventre de la mer (danse acrobaties). Écrit et interprété par Lémia Boudhiaf et Marcelo Javier Guaiua Asimbaya avec la Compagnie No man’s land
30 minutes au square des gueules noires (…bord de scène après spectacle)
20h00 Seconde représentation data poèmes (clown parleur). Écrit et interprété par Marc Ravayrol
25 minutes au square des gueules noires
21h15 comédie musicale avec Isabllle Saulle Bal participatif
1h au square des gueules noires
22h30 Dansing spirit (poétic bass music) performé par Neju
1h30 au square des gueules noires
Dimanche 2 Aout 2026
16h à 17h Initiation à la danse consentie (contact et systema) avec Alessia et Marcelo (12 pers max sur réservation)
1h à la maison douze
17h30 Initiation à la capoeira avec Lémia et Marcelo
1h au square des gueules noires
19h00 Spectacle avoir un projet (clown parleur). Écrit et interprété par Marc Ravayrol
45 minutes au Grand Café
20h30 Spectacle tu cajoles (danse) écrit ezt interprété par Alessia L Wiss et Camilla Przysstawski
20 minutes au square des gueules noires
Exposition photos de Anna Saulle (édition 2025) au grand café et au square
Buvette et restauration sur place au bénéficie du festival !
!!! PARTICIPATION LIBRE POUR CHAQUE ÉVÈNEMENT !!!
Réservation au 06 32 95 04 24 .
Square des gueules noires Camplong 34260 Hérault Occitanie +33 6 32 95 04 24
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English : FESTIVAL POÉTIC BASS MUSIC DANSING SPIRIT
Le petit ph%E9nom%E8ne Festival, a performing arts festival in Camplong
10:30 p.m.: Dansing spirit (po%E9tic bass music) performed by Neju
1:30 a.m. at Square des Gueules Noires
Exhibition at the café and square—Refreshments and food available on site—Admission by donation—Reservations at 06 32 95 04 24
L’événement FESTIVAL POÉTIC BASS MUSIC DANSING SPIRIT Camplong a été mis à jour le 2026-07-22 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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