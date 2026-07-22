FESTIVAL SPECTACLE DANSE ET ACROBATIE Camplong

Informations pratiques

Camplong

FESTIVAL SPECTACLE DANSE ET ACROBATIE

Square des gueules noires Camplong Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Festival Le petit phénomène , un festival d’arts vivants à Camplong

19h00 noventre do mar dans le ventre de la mer (danse acrobaties). Écrit et interprété par Lémia Boudhiaf et Marcelo Javier Guaiua Asimbaya avec la Compagnie No man’s land

30 minutes au square

Exposition au café et square Buvette et restauration sur place Participation libre Réservation au 06 32 95 04 24

Festival Le petit phénomène , un festival d’arts vivants à Camplong

Samedi 1 Aout 2026

18h00 data poèmes (clown parleur). Écrit et interprété par Marc Ravayrol

25 minutes à la maison douze

19h00 noventre do mar dans le ventre de la mer (danse acrobaties). Écrit et interprété par Lémia Boudhiaf et Marcelo Javier Guaiua Asimbaya avec la Compagnie No man’s land

30 minutes au square des gueules noires (…bord de scène après spectacle)

20h00 Seconde représentation data poèmes (clown parleur). Écrit et interprété par Marc Ravayrol

25 minutes au square des gueules noires

21h15 comédie musicale avec Isabllle Saulle Bal participatif

1h au square des gueules noires

22h30 Dansing spirit (poétic bass music) performé par Neju

1h30 au square des gueules noires

Dimanche 2 Aout 2026

16h à 17h Initiation à la danse consentie (contact et systema) avec Alessia et Marcelo (12 pers max sur réservation)

1h à la maison douze

17h30 Initiation à la capoeira avec Lémia et Marcelo

1h au square des gueules noires

19h00 Spectacle avoir un projet (clown parleur). Écrit et interprété par Marc Ravayrol

45 minutes au Grand Café

20h30 Spectacle tu cajoles (danse) écrit ezt interprété par Alessia L Wiss et Camilla Przysstawski

20 minutes au square des gueules noires

Exposition photos de Anna Saulle (édition 2025) au grand café et au square

Buvette et restauration sur place au bénéficie du festival !

!!! PARTICIPATION LIBRE POUR CHAQUE ÉVÈNEMENT !!!

Réservation au 06 32 95 04 24 .

Square des gueules noires Camplong 34260 Hérault Occitanie +33 6 32 95 04 24

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English : FESTIVAL SPECTACLE DANSE ET ACROBATIE

Le petit ph%E9nom%E8ne Festival, a performing arts festival in Camplong

7:00 p.m.: noventre do mar in the belly of the sea (dance acrobatics). Written and performed by Lémia Boudhiaf and Marcelo Javier Guaiua Asimbaya with the “No Man’s Land” Company

30 minutes at the square

Exhibition at the café and square—Refreshments and food available on site—Admission by donation—Reservation

L’événement FESTIVAL SPECTACLE DANSE ET ACROBATIE Camplong a été mis à jour le 2026-07-22 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB