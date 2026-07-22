FESTIVAL SPECTACLE DE DANSE TU CAJOLES Camplong
dimanche 2 août 2026 · Camplong
Informations pratiques
Camplong
FESTIVAL SPECTACLE DE DANSE TU CAJOLES
Square des gueules noires Camplong Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Festival Le petit phénomène , un festival d’arts vivants à Camplong
20h30 Spectacle tu cajoles (danse) écrit ezt interprété par Alessia L Wiss et Camilla Przysstawski
20 minutes au square des gueules noires
Exposition au café et square Buvette et restauration sur place Participation libre Réservation au 06 32 95 04 24
Festival Le petit phénomène , un festival d’arts vivants à Camplong
Dimanche 2 Aout 2026
16h à 17h Initiation à la danse consentie (contact et systema) avec Alessia et Marcelo (12 pers max sur réservation)
1h à la maison douze
17h30 Initiation à la capoeira avec Lémia et Marcelo
1h au square des gueules noires
19h00 Spectacle avoir un projet (clown parleur). Écrit et interprété par Marc Ravayrol
45 minutes au Grand Café
20h30 Spectacle tu cajoles (danse) écrit ezt interprété par Alessia L Wiss et Camilla Przysstawski
20 minutes au square des gueules noires
Exposition photos de Anna Saulle (édition 2025) au grand café et au square
Buvette et restauration sur place au bénéficie du festival !
!!! PARTICIPATION LIBRE POUR CHAQUE ÉVÈNEMENT !!!
Réservation au 06 32 95 04 24 .
Square des gueules noires Camplong 34260 Hérault Occitanie +33 6 32 95 04 24
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English : FESTIVAL SPECTACLE DE DANSE TU CAJOLES
Le petit ph%E9nom%E8ne Festival, a performing arts festival in Camplong
8:30 p.m.: Tu cajoles performance (dance) written and performed by Alessia L Wiss and Camilla Przysstawski
20 minutes at Square des Gueules Noires
Exhibition at the café and square—Refreshments and food available on site—Admission by donation—Reservations at 06 32 95 04 24
L’événement FESTIVAL SPECTACLE DE DANSE TU CAJOLES Camplong a été mis à jour le 2026-07-22 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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