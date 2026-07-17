Informations pratiques

Camplong

OBSERVATION ET ÉCOUTE DU BRAME DU CERF

Camplong Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-09-29 2026-09-30 2026-10-03

Après l’écoute du brame du cerf, nous pourrons nous restaurer dans un refuge près d’un bon feu avec quelques produits locaux à la dégustation.

Le brame du cerf est un moment privilégié avec la monde animal, qui est très apprécié des amoureux de la nature. Nous accèderons à notre point d’écoute par une piste de 45 min au cœur des mont d’Orb.

Le parcours à pied représente 1km aller-retour. Après l’écoute nous pourrons nous restaurer dans un refuge près d’un bon feu avec quelques produits locaux à la dégustation (olives, sirop de plantes). Prévoir pique-nique, des vêtements chaud (pour l’observation) et une frontale ou lampe torche.

Participation demandées précisions lors de l’inscription.

Info et réservation 06 89 78 71 02

En partenariat avec le Pays Haut Languedoc et Vignoble .

Camplong 34260 Hérault Occitanie +33 6 89 78 71 02

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English :

After listening to the bellowing of the stag, we’ll have a bite to eat in a hut by a roaring fire, with some local produce to sample.

L’événement OBSERVATION ET ÉCOUTE DU BRAME DU CERF Camplong a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB