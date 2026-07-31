Festival Premiers Emois Inuksuk Salle des fêtes La Vicomté-sur-Rance
jeudi 8 octobre 2026 · Salle des fêtes · La Vicomté-sur-Rance
Informations pratiques
La Vicomté-sur-Rance
Festival Premiers Emois Inuksuk
Salle des fêtes 22 Rue de la Mairie La Vicomté-sur-Rance Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 17:30:00
fin : 2026-10-09 18:05:00
Date(s) :
2026-10-08 2026-10-09
Inuksuk
Compagnie Zeïf Auvergne-Rhône-Alpes
Création immersive
Dès 18 mois
Inuksuk, c’est des cailloux, des sons qui viennent de partout, une danseuse qui joue tout près de vous. Se retourner, basculer, construire, chuter, rebondir, s’empresser, contempler…
Autant d’actions autour de la construction et de la déconstruction qui serviront de partition corporelle & sonore pour cette création danse et musique immersive. Un moment de complicité propice à la contemplation et à la détente. .
Salle des fêtes 22 Rue de la Mairie La Vicomté-sur-Rance 22690 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 85 36 03
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English :
L’événement Festival Premiers Emois Inuksuk La Vicomté-sur-Rance a été mis à jour le 2026-07-31 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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