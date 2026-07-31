Festival Premiers Emois Inuksuk Salle des fêtes La Vicomté-sur-Rance

Informations pratiques

La Vicomté-sur-Rance

Festival Premiers Emois Inuksuk

Salle des fêtes 22 Rue de la Mairie La Vicomté-sur-Rance Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 17:30:00

fin : 2026-10-09 18:05:00

Date(s) :

2026-10-08 2026-10-09

Inuksuk

Compagnie Zeïf Auvergne-Rhône-Alpes

Création immersive

Dès 18 mois

Inuksuk, c’est des cailloux, des sons qui viennent de partout, une danseuse qui joue tout près de vous. Se retourner, basculer, construire, chuter, rebondir, s’empresser, contempler…

Autant d’actions autour de la construction et de la déconstruction qui serviront de partition corporelle & sonore pour cette création danse et musique immersive. Un moment de complicité propice à la contemplation et à la détente. .

Salle des fêtes 22 Rue de la Mairie La Vicomté-sur-Rance 22690 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 85 36 03

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English :

L’événement Festival Premiers Emois Inuksuk La Vicomté-sur-Rance a été mis à jour le 2026-07-31 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme