UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Vicomté-sur-Rance

Festival Premiers Emois Sillons Salle des fêtes La Vicomté-sur-Rance

lundi 5 octobre 2026 · Salle des fêtes · La Vicomté-sur-Rance

Informations pratiques

Début
lundi 5 octobre 2026
Fin
lundi 5 octobre 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
22 Rue de la Mairie
Ville
22690 La Vicomté-sur-Rance
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

La Vicomté-sur-Rance

Festival Premiers Emois Sillons

Salle des fêtes 22 Rue de la Mairie La Vicomté-sur-Rance Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05 17:30:00
fin : 2026-10-05 18:00:00

Date(s) :
2026-10-05 2026-10-06

Sillons
Compagnie Zeïf Auvergne-Rhône-Alpes
Création participative
De 3 mois à 2,5 ans

Sillonner traverser d’un bout à l’autre ou en tous sens
Traverser en laissant une trace, un sillage.
Sillons. est une invitation à explorer un espace composé de lignes, de formes, de traits d’union, de gribouillis, habité de sons, de mélodies et de mouvements.
C’est un espace sans paroles dans lequel chacun choisira petit à petit de se placer au dedans ou au dehors pour aller à la rencontre de l’autre, jouer, imiter, observer, interpeller, rappeler à l’autre que l’on est là.   .

Salle des fêtes 22 Rue de la Mairie La Vicomté-sur-Rance 22690 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 85 36 03 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival Premiers Emois Sillons La Vicomté-sur-Rance a été mis à jour le 2026-07-31 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

À voir aussi à La Vicomté-sur-Rance (Côtes-d'Armor)