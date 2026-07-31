Festival Premiers Emois Sillons Salle des fêtes La Vicomté-sur-Rance
lundi 5 octobre 2026 · Salle des fêtes · La Vicomté-sur-Rance
Informations pratiques
La Vicomté-sur-Rance
Festival Premiers Emois Sillons
Salle des fêtes 22 Rue de la Mairie La Vicomté-sur-Rance Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05 17:30:00
fin : 2026-10-05 18:00:00
Date(s) :
2026-10-05 2026-10-06
Sillons
Compagnie Zeïf Auvergne-Rhône-Alpes
Création participative
De 3 mois à 2,5 ans
Sillonner traverser d’un bout à l’autre ou en tous sens
Traverser en laissant une trace, un sillage.
Sillons. est une invitation à explorer un espace composé de lignes, de formes, de traits d’union, de gribouillis, habité de sons, de mélodies et de mouvements.
C’est un espace sans paroles dans lequel chacun choisira petit à petit de se placer au dedans ou au dehors pour aller à la rencontre de l’autre, jouer, imiter, observer, interpeller, rappeler à l’autre que l’on est là. .
Salle des fêtes 22 Rue de la Mairie La Vicomté-sur-Rance 22690 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 85 36 03
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English :
L’événement Festival Premiers Emois Sillons La Vicomté-sur-Rance a été mis à jour le 2026-07-31 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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