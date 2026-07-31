Festival Premiers Emois Sillons Salle des fêtes La Vicomté-sur-Rance

Informations pratiques

La Vicomté-sur-Rance

Festival Premiers Emois Sillons

Salle des fêtes 22 Rue de la Mairie La Vicomté-sur-Rance Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05 17:30:00

fin : 2026-10-05 18:00:00

Date(s) :

2026-10-05 2026-10-06

Sillons

Compagnie Zeïf Auvergne-Rhône-Alpes

Création participative

De 3 mois à 2,5 ans

Sillonner traverser d’un bout à l’autre ou en tous sens

Traverser en laissant une trace, un sillage.

Sillons. est une invitation à explorer un espace composé de lignes, de formes, de traits d’union, de gribouillis, habité de sons, de mélodies et de mouvements.

C’est un espace sans paroles dans lequel chacun choisira petit à petit de se placer au dedans ou au dehors pour aller à la rencontre de l’autre, jouer, imiter, observer, interpeller, rappeler à l’autre que l’on est là. .

Salle des fêtes 22 Rue de la Mairie La Vicomté-sur-Rance 22690 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 85 36 03

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English :

L’événement Festival Premiers Emois Sillons La Vicomté-sur-Rance a été mis à jour le 2026-07-31 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme