Festival Premiers Emois Moi émois Le Triplex Pleslin-Trigavou
jeudi 8 octobre 2026 · Le Triplex · Pleslin-Trigavou
Informations pratiques
Pleslin-Trigavou
Festival Premiers Emois Moi émois
Le Triplex 1 Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 17:30:00
fin : 2026-10-09 17:55:00
Date(s) :
2026-10-08 2026-10-09
Moi émois
Compagnie les voyageurs immobiles Bretagne
Danse, acrobatie
Dès 18 mois
Moi , un perchoir, et son monde de petits papiers.
Moi respire, bouge, danse.
Et à travers ses sens ressent.
Une émotion éclot, puis une autres laissant des traces, des chemins, des sillons.
Peu à peu, Moi se construit, pour mieux quitter son nid…
Toujours chercher à développer le sensoriel dans un univers doux et poétique, au service de la créativité des tout-petits. .
Le Triplex 1 Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 85 36 03
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English :
L’événement Festival Premiers Emois Moi émois Pleslin-Trigavou a été mis à jour le 2026-07-31 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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