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AGENDA · Pleslin-Trigavou

Festival Premiers Emois Moi émois Le Triplex Pleslin-Trigavou

jeudi 8 octobre 2026 · Le Triplex · Pleslin-Trigavou

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
jeudi 8 octobre 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Le Triplex
Adresse
1 Place du Docteur Guy Jourdan
Ville
22490 Pleslin-Trigavou
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Pleslin-Trigavou

Festival Premiers Emois Moi émois

Le Triplex 1 Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 17:30:00
fin : 2026-10-09 17:55:00

Date(s) :
2026-10-08 2026-10-09

Moi émois
Compagnie les voyageurs immobiles Bretagne
Danse, acrobatie
Dès 18 mois

Moi , un perchoir, et son monde de petits papiers.
Moi respire, bouge, danse.
Et à travers ses sens ressent.
Une émotion éclot, puis une autres laissant des traces, des chemins, des sillons.
Peu à peu, Moi se construit, pour mieux quitter son nid…
Toujours chercher à développer le sensoriel dans un univers doux et poétique, au service de la créativité des tout-petits.   .

Le Triplex 1 Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 85 36 03 

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English :

L’événement Festival Premiers Emois Moi émois Pleslin-Trigavou a été mis à jour le 2026-07-31 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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