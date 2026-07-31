Festival Premiers Emois Moi émois Le Triplex Pleslin-Trigavou

Informations pratiques

Pleslin-Trigavou

Festival Premiers Emois Moi émois

Le Triplex 1 Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 17:30:00

fin : 2026-10-09 17:55:00

Date(s) :

2026-10-08 2026-10-09

Moi émois

Compagnie les voyageurs immobiles Bretagne

Danse, acrobatie

Dès 18 mois

Moi , un perchoir, et son monde de petits papiers.

Moi respire, bouge, danse.

Et à travers ses sens ressent.

Une émotion éclot, puis une autres laissant des traces, des chemins, des sillons.

Peu à peu, Moi se construit, pour mieux quitter son nid…

Toujours chercher à développer le sensoriel dans un univers doux et poétique, au service de la créativité des tout-petits. .

Le Triplex 1 Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 85 36 03

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English :

L’événement Festival Premiers Emois Moi émois Pleslin-Trigavou a été mis à jour le 2026-07-31 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme