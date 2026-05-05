Festival PréPro, Auditorium Ansermet – Centre des Musiques Actuelles, Genève
Festival PréPro, Auditorium Ansermet – Centre des Musiques Actuelles, Genève samedi 16 mai 2026.
Festival PréPro Samedi 16 mai, 18h30 Auditorium Ansermet – Centre des Musiques Actuelles
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-16T18:30:00+02:00 – 2026-05-16T23:30:00+02:00
Fin : 2026-05-16T18:30:00+02:00 – 2026-05-16T23:30:00+02:00
Pour cette première édition du Festival PréPro, venez découvrir la nouvelle génération de musicien·ne·s. Chaque élève dispose de 30 minutes pour vous emmener dans son monde, entre créations originales, reprises et explorations sonores.
En attendant la soirée, découvrez la programmation ci-dessous : explorez leurs univers et soutenez-les !
Matilde (sans h) – pop/variété franco-italienne
Matilde De Quarti – chant, guitare acoustique
Juliette Hubert – violoncelle
Léo Bonvin – piano
Léa Gamba – pop rock
Léa Gamba – guitare, voix et loopers
Set de ELIA – pop-electro/house/two-step
Paul Sculati – piano, machine
+ guests
burn the calendar – rock alternatif, indie & electro
Arsène Bonna – lead
Iker Abadiano – guitare
Benjamin Gouriou – guitare
Sylvan Mabboux – piano
Léa Gamba – basse
David Williams – synthétiseur
Joël Trontin – batterie
Concorde – rock alternatif
Roman Gobet – guitare, voix
Samuel Horvath – basse
Etienne Meyer – batterie
Auditorium Ansermet – Centre des Musiques Actuelles Passage Marie-Claude-LEBURGUE 2 Genève 1205 Jonction Genève
5 élèves du cursus PréPro de l’eMa à l’honneur
eMa
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