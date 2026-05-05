Festival PréPro, Auditorium Ansermet – Centre des Musiques Actuelles, Genève

Festival PréPro Samedi 16 mai, 18h30 Auditorium Ansermet – Centre des Musiques Actuelles

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T18:30:00+02:00 – 2026-05-16T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-16T18:30:00+02:00 – 2026-05-16T23:30:00+02:00

Pour cette première édition du Festival PréPro, venez découvrir la nouvelle génération de musicien·ne·s. Chaque élève dispose de 30 minutes pour vous emmener dans son monde, entre créations originales, reprises et explorations sonores.

En attendant la soirée, découvrez la programmation ci-dessous : explorez leurs univers et soutenez-les !

Matilde (sans h) – pop/variété franco-italienne

Matilde De Quarti – chant, guitare acoustique

Juliette Hubert – violoncelle

Léo Bonvin – piano

Léa Gamba – pop rock

Léa Gamba – guitare, voix et loopers

Set de ELIA – pop-electro/house/two-step

Paul Sculati – piano, machine

+ guests

burn the calendar – rock alternatif, indie & electro

Arsène Bonna – lead

Iker Abadiano – guitare

Benjamin Gouriou – guitare

Sylvan Mabboux – piano

Léa Gamba – basse

David Williams – synthétiseur

Joël Trontin – batterie

Concorde – rock alternatif

Roman Gobet – guitare, voix

Samuel Horvath – basse

Etienne Meyer – batterie

Auditorium Ansermet – Centre des Musiques Actuelles Passage Marie-Claude-LEBURGUE 2 Genève 1205 Jonction Genève

5 élèves du cursus PréPro de l’eMa à l’honneur

eMa