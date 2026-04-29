Soultzmatt

Festival Prés Salés à Soultzmatt

5B Avenue Nessel Soultzmatt Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-05 18:00:00

fin : 2026-06-05 23:59:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-06

Le Festival Prés Salés fait vibrer Soultzmatt avec une édition festive et éclectique ! Concerts, fanfares, sound systems et Musique en Ville offrent une immersion artistique unique au cœur de la Vallée Noble, entre énergie, partage et découvertes.

Les 5 et 6 juin 2026, le Festival Prés Salés revient à Soultzmatt pour une 5ème édition haute en couleur, toujours fidèle à son esprit festif, engagé et convivial. Guidé par l’envie de partager la musique et les arts sous toutes leurs formes, le festival propose cette année une nouveauté de taille Musique en Ville. Le samedi, le centre de Soultzmatt se transforme en scène vivante, où concerts acoustiques, répétitions publiques et fanfares animeront rues et commerces pour une immersion musicale inédite.

Sur la grande scène, la programmation 2026 fait la part belle à l’éclectisme et à l’énergie Lee Ben, Picon Mon Amour, Guiz de Tryo, Salut l’Orage, Blue Jay, Los Tres Puntos et encore Bandi! Cali sera aussi à l’affiche du festival en 2026.

Avec sa restauration locale et engagée, son ambiance chaleureuse et ses valeurs de partage, le Festival Prés Salés continue de faire vibrer la Vallée Noble… et ses festivaliers. .

5B Avenue Nessel Soultzmatt 68570 Haut-Rhin Grand Est contact@balancetonson.alsace

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English :

The Prés Salés Festival rocks Soultzmatt with a festive and eclectic edition! Concerts, brass bands, sound systems and Musique en Ville offer a unique artistic immersion in the heart of the Vallée Noble, with energy, sharing and discoveries.

L’événement Festival Prés Salés à Soultzmatt Soultzmatt a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller