Soultzmatt

Marche gourmande de la Vallée Noble

Stade du Blumenstein Soultzmatt Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28 21:00:00

Date(s) :

2026-06-28

La Marche Gourmande de la Vallée Noble mêle balade, gastronomie et vins du terroir au cœur des vignobles alsaciens. Une expérience conviviale entre panoramas, spécialités locales et ambiance festive.

Partez à la découverte des paysages de la Vallée Noble à travers une marche gourmande placée sous le signe du terroir et de la convivialité. Entre Wintzfelden et Osenbach, ce parcours invite à savourer la beauté des vignobles, les panoramas ouverts sur le Grand Ballon et l’atmosphère chaleureuse des villages alsaciens.

Au fil des kilomètres et des différentes étapes, les participants dégustent un menu en plusieurs services mettant à l’honneur les spécialités régionales et les vins de la Vallée Noble, notamment les Grands Crus du Zinnkoepflé. Bretzel, consommé, salade vigneronne, jambon braisé, fromages du terroir et douceur sucrée composent une expérience gourmande rythmée par les accords mets et vins.

Entre balade, gastronomie et rencontres, cette marche promet un moment authentique et festif, où plaisir des sens et découverte du territoire se mêlent dans une ambiance incomparable. .

Stade du Blumenstein Soultzmatt 68570 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 65 47

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English :

The Marche Gourmande de la Vallée Noble combines walking, gastronomy and local wines in the heart of Alsace’s vineyards. A convivial experience with panoramic views, local specialities and a festive atmosphere.

L’événement Marche gourmande de la Vallée Noble Soultzmatt a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller