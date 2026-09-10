Informations pratiques

Cauterets

Festival Pyrénéen de l’Image Nature 2026

Esplanade des Oeufs (chapiteau) CAUTERETS Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 09:30:00

fin : 2026-09-27 19:00:00

Date(s) :

2026-09-25

La commune de Cauterets porte depuis 2015 le Festival Pyrénéen de l’Image Nature, événement à l’initiative de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, du Parc National des Pyrénées et de Pyrénées Magazine. Seul festival du Grand Sud-Ouest dédié à la photographie naturaliste, sa mission est de mettre en valeur la beauté de la nature et de nos montagnes pyrénéennes.

Au travers d’expositions photos, de films et de conférences, l’objectif du festival est de donner à connaître notre environnement pour mieux le respecter et le protéger.

Retrouvez l’intégralité du programme 2026 à l’Office de Tourisme ou sur http://www.image-nature-montagne.com

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Esplanade des Oeufs (chapiteau) CAUTERETS Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

Since 2015, the town of Cauterets has hosted the Pyr%E9n%E9en Nature Film Festival, an event organized by the National Office for Hunting and Wildlife, the Pyrenees National Park, and Pyrénées Magazine. As the only festival in the Greater Southwest dedicated to nature photography, its mission is to highlight the beauty of nature and our Pyrenean mountains.

Through photo exhibitions, films, and lectures, the festival aims to raise awareness of our environment so that we may better respect and protect it.

Find the complete 2026 program at the Tourist Office or at http://www.image-nature-montagne.com

L’événement Festival Pyrénéen de l’Image Nature 2026 Cauterets a été mis à jour le 2026-08-25 par OT de Cauterets|CDT65