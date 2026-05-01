Festival Quartier du Livre – Programmation du conservatoire Gabriel Fauré

Festival Quartier du Livre – 11e édition –

Programmation du Conservatoire Gabriel Fauré

Mercredi 27 mai 2026

9h00-9h30 Conservatoire dans les crèches

Lieu : Crèche Saint-Médard, 10 rue St-Médard- Dir : Virginie Lemaître

Conte Musical

Intervenants : élèves du conservatoire

Réservé au public de la crèche

20h00 Soirée inaugurale du Festival Lieu : Salle des Fêtes de la Mairie du 5ème

Participation du Concert de l’Orchestre symphonique du Conservatoire Gabriel Fauré Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponible

Jeudi 28 mai 2026

9h00-9h30 Conservatoire dans les crèches

Lieu : Crèche Epée de Bois, 5 rue de l’épée de Bois Dir : Stéphanie Gourdien

Conte Musical

Intervenants : élèves du conservatoire

Réservé au public de la crèche

10h00-10h30 Conservatoire dans les crèches

Lieu : Crèche Calvin, 4 rue Jean Calvin Dir : Pascale le Louarn

Conte Musical

Intervenants : élèves du conservatoire

Réservé au public de la crèche

18h30-19h30 Clarinette & Saxophone

Lieu : Auditorium du Conservatoire Gabriel Fauré (CMA5)

Audition croisée

Intervenants : Classes de F. Moine et D. Samsel

Vendredi 29 mai 2026

9h00-9h30 Conservatoire dans les crèches

Lieu : Crèche Multi-accueil l’Île-aux-Trésors, 2-6 rue Larrey Dir : Béatrice Perez

Conte Musical

Intervenants : élèves du conservatoire

Réservé au public de la crèche

19h00-20h00 Scène Ouverte EAM/CMA5/Arras

Lieu : Centre Paris Anim’Arras

Scène Ouverte

Intervenants : élèves des trois établissements

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

20h30-21h30 Audition Jazz

Lieu : Auditorium du Conservatoire Gabriel Fauré (CMA5)

Audition

Intervenants : Ateliers Jazz d’A. Catalfamo

Samedi 30 mai 2026

17h00-18h00 Audition de Violoncelle

Lieu : Auditorium du Conservatoire Gabriel Fauré (CMA5)

Audition

Intervenants : Classe de C. Beau

19h00-20h00 La Fontaine en Musique

Lieu : Auditorium du Conservatoire Gabriel Fauré (CMA5) ou autre (merci de vérifier sur le site internet du conservatoire )

Concert pour voix et harpe

Intervenants : Classes de S. Hata et M. Power

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Lundi 1er Juin 2026

9h00-9h30 Conservatoire dans les crèches

Crèche Multi-accueil Pierre Nicole, 38-40 Pierre Nicole Dir : Carole Labrosse

Conte Musical

Intervenants : élèves du conservatoire

Réservé au public de la crèche



Mardi 2 Juin 2026

9h00-9h30 Conservatoire dans les crèches

Crèche Multi-accueil Contrescarpe, 48 rue Lacépède Dir : Mélanie Martin et Béatrice Berteau

Conte Musical

Intervenants : élèves du conservatoire

Réservé au public de la crèche

18h00-19h00 Les Harmoniques en jazz

Lieu : BILIPO

Lecture concert autour du livre de Marcus Malte Les Harmoniques

Intervenants : élèves des départements Jazz et Théâtre

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Soirée (Horaire à confirmer)

Audition Théâtre (Titre à préciser)

Spectacle

Lieu : Auditorium du Conservatoire Gabriel Fauré (CMA5)

Intervenants : Classes de M. Song et M. Selze

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Mercredi 3 Juin 2026

9h00-9h30 Conservatoire dans les crèches

Lieu : Crèche Tambour et Trompette, 31 rue Claude Bernard Dir : Paula Johnson

Conte Musical

Intervenants : élèves du conservatoire

Réservé au public de la crèche

10h00-10h30 Conservatoire dans les crèches

Lieu : Crèche Lyonnais, 7 rue des Lyonnais Dir : Sonia El Kamel

Conte Musical

Intervenants : élèves du conservatoire

Réservé au public de la crèche

17h30-21h30 Master Class de Glenn Ferris

Lieu : Auditorium du Conservatoire Gabriel Fauré (CMA5)

Master Class

Intervenants : Glenn Ferris et le département jazz

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Programme du Conservatoire Gabriel Fauré pendant le Festival Quartier du Livre, parrainé par Yasmina Khadra.

Du mercredi 27 mai 2026 au mercredi 03 juin 2026 :

gratuit

Entrée libre et gratuite.

Réservation conseillée en fonction de l’événement

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-27T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-04T01:59:59+02:00

Date(s) :



+33146339798 conservatoire5@paris.fr



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

