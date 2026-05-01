Festival Quartier du Livre – Programmation du conservatoire Gabriel Fauré –
Festival Quartier du Livre – Programmation du conservatoire Gabriel Fauré – mercredi 27 mai 2026.
Festival Quartier du Livre – 11e édition –
Programmation du Conservatoire Gabriel Fauré
Mercredi 27 mai 2026
9h00-9h30 Conservatoire dans les crèches
Lieu : Crèche Saint-Médard, 10 rue St-Médard- Dir : Virginie Lemaître
Conte Musical
Intervenants : élèves du conservatoire
Réservé au public de la crèche
20h00 Soirée inaugurale du Festival
Lieu : Salle des Fêtes de la Mairie du 5ème
Participation du Concert de l’Orchestre symphonique du Conservatoire Gabriel Fauré
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponible
Jeudi 28 mai 2026
9h00-9h30 Conservatoire dans les crèches
Lieu : Crèche Epée de Bois, 5 rue de l’épée de Bois Dir : Stéphanie Gourdien
Conte Musical
Intervenants : élèves du conservatoire
Réservé au public de la crèche
10h00-10h30 Conservatoire dans les crèches
Lieu : Crèche Calvin, 4 rue Jean Calvin Dir : Pascale le Louarn
Conte Musical
Intervenants : élèves du conservatoire
Réservé au public de la crèche
18h30-19h30 Clarinette & Saxophone
Lieu : Auditorium du Conservatoire Gabriel Fauré (CMA5)
Audition croisée
Intervenants : Classes de F. Moine et D. Samsel
Vendredi 29 mai 2026
9h00-9h30 Conservatoire dans les crèches
Lieu : Crèche Multi-accueil l’Île-aux-Trésors, 2-6 rue Larrey Dir : Béatrice Perez
Conte Musical
Intervenants : élèves du conservatoire
Réservé au public de la crèche
19h00-20h00 Scène Ouverte EAM/CMA5/Arras
Lieu : Centre Paris Anim’Arras
Scène Ouverte
Intervenants : élèves des trois établissements
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
20h30-21h30 Audition Jazz
Lieu : Auditorium du Conservatoire Gabriel Fauré (CMA5)
Audition
Intervenants : Ateliers Jazz d’A. Catalfamo
Samedi 30 mai 2026
17h00-18h00 Audition de Violoncelle
Lieu : Auditorium du Conservatoire Gabriel Fauré (CMA5)
Audition
Intervenants : Classe de C. Beau
19h00-20h00 La Fontaine en Musique
Lieu : Auditorium du Conservatoire Gabriel Fauré (CMA5) ou autre (merci de vérifier sur le site internet du conservatoire )
Concert pour voix et harpe
Intervenants : Classes de S. Hata et M. Power
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Lundi 1er Juin 2026
9h00-9h30 Conservatoire dans les crèches
Crèche Multi-accueil Pierre Nicole, 38-40 Pierre Nicole Dir : Carole Labrosse
Conte Musical
Intervenants : élèves du conservatoire
Réservé au public de la crèche
Mardi 2 Juin 2026
9h00-9h30 Conservatoire dans les crèches
Crèche Multi-accueil Contrescarpe, 48 rue Lacépède Dir : Mélanie Martin et Béatrice Berteau
Conte Musical
Intervenants : élèves du conservatoire
Réservé au public de la crèche
18h00-19h00 Les Harmoniques en jazz
Lieu : BILIPO
Lecture concert autour du livre de Marcus Malte Les Harmoniques
Intervenants : élèves des départements Jazz et Théâtre
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Soirée (Horaire à confirmer)
Audition Théâtre (Titre à préciser)
Spectacle
Lieu : Auditorium du Conservatoire Gabriel Fauré (CMA5)
Intervenants : Classes de M. Song et M. Selze
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Mercredi 3 Juin 2026
9h00-9h30 Conservatoire dans les crèches
Lieu : Crèche Tambour et Trompette, 31 rue Claude Bernard Dir : Paula Johnson
Conte Musical
Intervenants : élèves du conservatoire
Réservé au public de la crèche
10h00-10h30 Conservatoire dans les crèches
Lieu : Crèche Lyonnais, 7 rue des Lyonnais Dir : Sonia El Kamel
Conte Musical
Intervenants : élèves du conservatoire
Réservé au public de la crèche
17h30-21h30 Master Class de Glenn Ferris
Lieu : Auditorium du Conservatoire Gabriel Fauré (CMA5)
Master Class
Intervenants : Glenn Ferris et le département jazz
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Programme du Conservatoire Gabriel Fauré pendant le Festival Quartier du Livre, parrainé par Yasmina Khadra.
Du mercredi 27 mai 2026 au mercredi 03 juin 2026 :
gratuit
Entrée libre et gratuite.
Réservation conseillée en fonction de l’événement
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-27T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-04T01:59:59+02:00
Date(s) :
+33146339798 conservatoire5@paris.fr