Festival Quatuor à Vendôme « Beethoven l’argentin » à Villiers-sur-Loir, Eglise, Areines

Festival Quatuor à Vendôme « Beethoven l’argentin » à Villiers-sur-Loir Samedi 25 juillet, 00h00 Eglise Loir-et-Cher

20,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-25T00:00:00+02:00 – 2026-07-25T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-25T00:00:00+02:00 – 2026-07-25T23:59:00+02:00

Le festival-académie Quatuor à Vendôme fête sa dixième édition et investit à nouveau le territoire vendômois du 21 au 26 juillet. Festival Quatuor à Vendôme « Beethoven l’argentin » à Villiers-sur-Loir. Fidèle à son esprit, l’événement accueille une vingtaine de jeunes musiciens au campus de Monceau Assurances, où ils se perfectionnent auprès du Quatuor Voce, de Rémi Delangle et de leurs invités. Entre master-classes, déambulations musicales, soirée champêtre et grands concerts, Quatuor à Vendôme fait vibrer la musique de chambre sous toutes ses formes, du duo au septuor à chaque moment de la journée. Programme du concert : Beethoven Quatuor opus 18 n.6. Ginastera Quatuor n.1. Musique traditionnelle argentine, quatuor à cordes et bandonéon. Jean-Baptiste Henry-Bandonéon. Quatuor Voce, Quatuor à cordes

Eglise 41100 Areines Areines 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Le festival-académie Quatuor à Vendôme fête sa dixième édition et investit à nouveau le territoire vendômois du 21 au 26 juillet. Festival Quatuor à Vendôme « Beethoven l’argentin » à Villiers-sur-Loi Concert