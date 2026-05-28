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Festival Quercinété Compostelle Lauzerte

Festival Quercinété Compostelle Lauzerte mercredi 15 juillet 2026.

Adresse : Place du château

Ville : 82110 Lauzerte

Département : Tarn-et-Garonne

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 22:00:00

Tarif : 5 5

Lauzerte

Festival Quercinété Compostelle

Place du château Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 22:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Festival Quercinété Cinéma en plein air sur la Place du Château
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Place du château Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie   quercimages@laposte.net

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English :

Quercinété Festival: Open-air cinema on the Place du Château

L’événement Festival Quercinété Compostelle Lauzerte a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy

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