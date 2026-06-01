Festival Raaga Science Experience, La Chapelle de Clairefontaine-en-Yvelines, Clairefontaine-en-Yvelines

Festival Raaga Science Experience 5 – 7 juin La Chapelle de Clairefontaine-en-Yvelines Yvelines

Réservations et infos pratiques : www.lachapelledeclairefontaine.org

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:30:00+02:00

Pendant trois jours, un festival mêlant musique classique indienne, yoga, mantra et méditation prend place dans un cadre naturel apaisant.

Cette année, le son et la musique seront à l’honneur à travers l’écoute, les vibrations et la perception intérieure.

Les concerts et événements inviteront à une immersion profonde — un voyage où le son devient guide.

Le festival est porté par Ustad Nawab Khan, musicien indien issu d’une lignée de neuf générations d’instrumentistes traditionnels, accompagné de ses frères, tous reconnus dans les domaines de la musique, de la danse Kathak et des pratiques de bien-être.

La Chapelle de Clairefontaine-en-Yvelines Impasse de l’Abbaye 78120 Clairefontaine-en-Yvelines Clairefontaine-en-Yvelines 78120 Yvelines Île-de-France https://www.lachapelledeclairefontaine.org/ Centre d’art contemporain qui propose des activités culturelles et artistiques.

Pendant trois jours, un festival mêlant musique classique indienne, yoga, mantra et méditation prend place dans un cadre naturel apaisant.

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