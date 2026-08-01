Festival Radaboom 2026 Moux-en-Morvan Moux-en-Morvan

Informations pratiques

Moux-en-Morvan

Festival Radaboom 2026

Moux-en-Morvan Le Bourg Moux-en-Morvan Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-07

Les 7 & 8 août, on vous donne rendez-vous pour deux jours de concerts, de spectacles, de découvertes, de belles rencontres dans une ambiance comme on les aime !

————————————–

Entrée à prix libre

Ici, pas de tarif imposé pour l’entrée. Tu donnes ce que tu peux, ce que tu veux, ou ce que tu estimes juste. Ton geste permet au festival d’exister ! Le but ? Rendre les choses accessibles à tou·te·s, et permettre à chacun·e de soutenir à sa manière.

————————————–

Bar & restauration du local, du bon, du fait maison… le tout préparé avec amour !

On ne prend pas la CB ! Distributeur à Montsauche-les-Settons

————————————–

Programme

Vendredi 7 Août

19h Apéro offert

19H30: The Gremmie concert / 60’s Surf music

The Gremmie (formule guitar / sax) vous emmène surfer sur la vague des sixties en vous interpretant des classiques de la surf music. Ambiance à la Pulp Fiction, ils sauront vous faire danser le twist et le rock n roll. Let’s Surf & Twist !!!

21h: We can be heroes Spectacle avec l’habitat inclusif les Coquelicots de Montsauche

Assistez à un tournage de film avec des reprises des classiques du cinéma ! Surprenant, drôle, touchant, émouvant….acteurs, résidents, techniciens, bénévoles, spectateurs, figurants, musiciens, on ne sait plus qui est qui pour notre plus grand bonheur ! un événement exceptionnel à vivre, à partager…..Coup de cœur du festival

22h15: Sortilèges Cirque enflammé & musical

A la tombée de la nuit, la Cie La Ruée vers l’autre, vous entraîne dans un tourbillon de lumière, de flammes et d’artifices.

Ouvrez grand les yeux, vibrez avec la magie du feu, tendez l’oreille et laissez-vous transporter !

Samedi 8 Août

15h-18h: Initiation aux Arts du Cirque, Friperie éphémère, Maquillage, Jeux en bois, Espace détente

avec la participation du Centre Social de Montsauche et l’Association Peirao

16h30: Le Bal est dans notre camp danse / Atelier participatif

L’association Corps&graphies2028 vous embarque dans un bal joyeux et ludique, vous invitant à découvrir plusieurs danses populaires en France à travers de mini-initiations danse folk, tango et jazz.

18h30: Pédro Apéro musical

Une guitare, une voix et des mots qui sonnent juste. Pedrô propose une chanson française sincère, portée par des textes sensibles et incarnés. Un moment de musique chaleureux à vivre, avec un enfant du Morvan!

19h: les Whaz Concert / Pop Folk

Les créations de Whaz sont en français dans un style Pop/Folk, avec des thèmes divers et variés, renversants et appuyés, le tout servi d’humour, et de sincérité. Cette formation aux couleurs résolument acoustiques, viendra illustrer vos images imaginées, que seul votre cœur peut exprimer.

20h15: Tea Time, Nico boit la tasse ! Cirque / Cie La ruée vers l’autre

Une comédie de la vie quotidienne mettant en scène un personnage unique, au ton baroque, un brin maladroit et délicieusement hors du commun. Aujourd’hui, il est parmi nous et emménage dans son nouvel appartement. Entre cartons, bouilloire sifflante et amies envahissantes, son installation tourne vite au burlesque ! Le spectacle, aux prouesses circaciennes, alterne scènes de la vie quotidienne et séquences surréalistes.

21h30: Zarhza concert / Chanson urbaine balkano-latine

Un style unique, une musique festive et métissée, initiée par des affamés de scènes et de voyages. Une soif du partage et de la discussion vient alimenter les textes au rythme d’une musique mélangeant chanson, musiques balkanes, musiques latine, rock, ska et hip-hop. Zarhza déploie une mise en scène interactive, entre rythmiques énervées et refrains fédérateur, chansons intimistes et pogos suintants. Son énergie contagieuse fédère, transcende et vous invite à un voyage trans-culturel survitaminé !

23h: AMVE Dj set techno

BUNNYBOO et 90ALS forment derrière les platines, le duo qu’ils sont dans la vie. Leur histoire se poursuit sur scène ce duo leur permet de tirer le meilleur de leurs sphères artistiques. Soucieux du détail, ils mélangent leurs deux univers pour créer une atmosphère qui n’appartient qu’à eux. .

Moux-en-Morvan Le Bourg Moux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@radaboom.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Radaboom 2026

L’événement Festival Radaboom 2026 Moux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-07-30 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)