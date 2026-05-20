Festival Réau’festifs Réaumur
Festival Réau’festifs Réaumur samedi 6 juin 2026.
Réaumur
Festival Réau’festifs
Réaumur Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
RÉAU’FESTIF 2026
Préparez-vous à une journée 100% festive, avec des univers musicaux pour tous les goûts.
À l’affiche
The Celtic Tramps Folk celtique survolté The Celtic Tramps
Spelim Dread Pop festive et solaire… ça va être lumineux dans la nuit ! SPELIM
Trigones Plus Rock français puissant, première partie d’Indochine
Mitseu Rock explosif Mitseu
Will Barber Blues rock (révélé dans The Voice)
Jan’zo (Monsireigne) Lauréats Tremplin
The Hope (Saint Mesmin) Lauréats Tremplin
Dès 15h ouverture du festival !
Fête foraine + début des concerts
Structures gonflables, jeux en bois, maquillage, ect…
Graff & Body Painting toute la journée
Restauration sur place sucrée et salée (cochonnaille, burgers, frites, douceurs…) N’oubliez pas de réserver votre repas pour éviter l’attente ! La Confiserie Du Lac L’Escale
Clôture en beauté avec un magnifique feu d’artifice à 22h30 .
Réaumur 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 85 93 06 59 reaufestif@gmail.com
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English :
FESTIVE NETWORK 2026
L’événement Festival Réau’festifs Réaumur a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges