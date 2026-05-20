Réaumur

Festival Réau’festifs

Réaumur Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

RÉAU’FESTIF 2026

Préparez-vous à une journée 100% festive, avec des univers musicaux pour tous les goûts.

À l’affiche

The Celtic Tramps Folk celtique survolté The Celtic Tramps

Spelim Dread Pop festive et solaire… ça va être lumineux dans la nuit ! SPELIM

Trigones Plus Rock français puissant, première partie d’Indochine

Mitseu Rock explosif Mitseu

Will Barber Blues rock (révélé dans The Voice)

Jan’zo (Monsireigne) Lauréats Tremplin

The Hope (Saint Mesmin) Lauréats Tremplin

Dès 15h ouverture du festival !

Fête foraine + début des concerts

Structures gonflables, jeux en bois, maquillage, ect…

Graff & Body Painting toute la journée

Restauration sur place sucrée et salée (cochonnaille, burgers, frites, douceurs…) N’oubliez pas de réserver votre repas pour éviter l’attente ! La Confiserie Du Lac L’Escale

Clôture en beauté avec un magnifique feu d’artifice à 22h30 .

Réaumur 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 85 93 06 59 reaufestif@gmail.com

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English :

FESTIVE NETWORK 2026

L’événement Festival Réau’festifs Réaumur a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges