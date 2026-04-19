Festival Rencontre des Jonglages 19e édition

Nous avons hâte de vous retrouver du 12 au 17 mai à Bondy et du 9 au 30 mai chez nos partenaires franciliens.

Les spectacles à Paris :

– 22 mai – Pavillon Carré de Baudouin – Journée PEPR – Cirque en mutation : perturbations créatrices et explorations extra-disciplinaires

– 22 mai & 23 mai – 20h – Atelier du Plateau – Jonglages et Sciences : Le Champ des possibles -23 mai – 18h – Rue WATT – restitution de Masterclass Corps et matière – un espace commun

Les spectacles à Montreuil :

– 19 mai – 20h – Municipal Berthelot Jean-Guerrin – Éclipse

– 30 mai – dès 15h – Jardin des Roches – Little Garden

Au programme à Bondy 9 spectacles en espace public gratuits sans réservation et 5 spectacles en salle payants.

Rendez-vous avec le jonglage du 9 au 30 mai en Île-de-France. Venez découvrir le jonglage sous toutes ses formes, des plus insolites aux plus contemporaines.

Du samedi 09 mai 2026 au samedi 30 mai 2026 :

payant

De 5 à 15 euros.

De nombreux spectacles sont gratuits et sans réservation

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-09T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-31T01:59:59+02:00

Date(s) :



https://maisondesjonglages.fr/festival/programmation/agenda/ infos.maison.jonglages@gmail.com https://www.facebook.com/Maison.des.Jonglages.Scene.Conventionnee https://www.facebook.com/Maison.des.Jonglages.Scene.Conventionnee



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