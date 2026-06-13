Festival Résonuances chez le Potier de Grès Le Tholy
Festival Résonuances chez le Potier de Grès Le Tholy vendredi 10 juillet 2026.
Le Tholy
Festival Résonuances
chez le Potier de Grès 4 chemin de Froidefontaine Le Tholy Vosges
Tarif : – – EUR
17
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-10 23:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Au programme de la soirée
INUI duo électro-jazz en transe, puissant et hypnotique (création Jazz Migration)
Soleil d’Hiver Grégory Dargent voyage sensible entre oud, électronique et images
Restauration sur place. Repli la salle polyvalente en cas de météo capricieuse.Tout public
17 .
chez le Potier de Grès 4 chemin de Froidefontaine Le Tholy 88530 Vosges Grand Est
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English :
Tonight’s program:
INUI: a trance-like electro-jazz duo, powerful and hypnotic (a Jazz Migration production)
Soleil d’Hiver ? Grégory Dargent: a sensitive journey blending oud, electronic music, and imagery
Food available on site. Event will be moved to the multipurpose hall in case of inclement weather.
L’événement Festival Résonuances Le Tholy a été mis à jour le 2026-06-13 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES
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