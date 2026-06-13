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Festival Résonuances chez le Potier de Grès Le Tholy

Festival Résonuances chez le Potier de Grès Le Tholy vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : chez le Potier de Grès

Adresse : 4 chemin de Froidefontaine

Ville : 88530 Le Tholy

Département : Vosges

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 17 Tarif réduit

Le Tholy

Festival Résonuances

chez le Potier de Grès 4 chemin de Froidefontaine Le Tholy Vosges

Tarif : – – EUR
17
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-10 23:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Au programme de la soirée
INUI duo électro-jazz en transe, puissant et hypnotique (création Jazz Migration)
Soleil d’Hiver Grégory Dargent voyage sensible entre oud, électronique et images
Restauration sur place. Repli la salle polyvalente en cas de météo capricieuse.Tout public
17  .

chez le Potier de Grès 4 chemin de Froidefontaine Le Tholy 88530 Vosges Grand Est  

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English :

Tonight’s program:
INUI: a trance-like electro-jazz duo, powerful and hypnotic (a Jazz Migration production)
Soleil d’Hiver ? Grégory Dargent: a sensitive journey blending oud, electronic music, and imagery
Food available on site. Event will be moved to the multipurpose hall in case of inclement weather.

L’événement Festival Résonuances Le Tholy a été mis à jour le 2026-06-13 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES

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