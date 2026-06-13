Festival Résonuances chez le Potier de Grès Le Tholy vendredi 10 juillet 2026.

Le Tholy

Festival Résonuances

chez le Potier de Grès 4 chemin de Froidefontaine Le Tholy Vosges

Tarif : – – EUR

17

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-10 23:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Au programme de la soirée

INUI duo électro-jazz en transe, puissant et hypnotique (création Jazz Migration)

Soleil d’Hiver Grégory Dargent voyage sensible entre oud, électronique et images

Restauration sur place. Repli la salle polyvalente en cas de météo capricieuse.Tout public

17 .

chez le Potier de Grès 4 chemin de Froidefontaine Le Tholy 88530 Vosges Grand Est

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English :

Tonight’s program:

INUI: a trance-like electro-jazz duo, powerful and hypnotic (a Jazz Migration production)

Soleil d’Hiver ? Grégory Dargent: a sensitive journey blending oud, electronic music, and imagery

Food available on site. Event will be moved to the multipurpose hall in case of inclement weather.

L’événement Festival Résonuances Le Tholy a été mis à jour le 2026-06-13 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES