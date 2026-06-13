Festival résonuances Le Tholy
Festival résonuances Le Tholy samedi 11 juillet 2026.
Le Tholy
Festival résonuances
Le Tholy Vosges
Tarif : – – EUR
17
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-07-11 23:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Au programme de la soirée
PAUL chanson habitée entre Cap-Vert, Brésil et Angola
Trio Zéphyr néo-classique, voix et cordes entre Orient et jazz
Restauration sur place. Repli dans la salle polyvalente en cas de météo capricieuse.Tout public
17 .
Le Tholy 88530 Vosges Grand Est
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English :
Tonight’s program:
PAUL: songs blending influences from Cape Verde, Brazil, and Angola
Trio Zéphyr: neo-classical music, vocals, and strings blending Eastern and jazz influences
Food available on site. Event will be moved to the multipurpose hall in case of inclement weather.
L’événement Festival résonuances Le Tholy a été mis à jour le 2026-06-13 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES
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