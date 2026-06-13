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Festival résonuances Le Tholy

Festival résonuances Le Tholy samedi 11 juillet 2026.

Ville : 88530 Le Tholy

Département : Vosges

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 17 Tarif réduit

Le Tholy

Festival résonuances

Le Tholy Vosges

Tarif : – – EUR
17
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-07-11 23:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Au programme de la soirée
PAUL chanson habitée entre Cap-Vert, Brésil et Angola
Trio Zéphyr néo-classique, voix et cordes entre Orient et jazz
Restauration sur place. Repli dans la salle polyvalente en cas de météo capricieuse.Tout public
17  .

Le Tholy 88530 Vosges Grand Est  

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English :

Tonight’s program:
PAUL: songs blending influences from Cape Verde, Brazil, and Angola
Trio Zéphyr: neo-classical music, vocals, and strings blending Eastern and jazz influences
Food available on site. Event will be moved to the multipurpose hall in case of inclement weather.

L’événement Festival résonuances Le Tholy a été mis à jour le 2026-06-13 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES

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