Le Tholy

Festival résonuances

Le Tholy Vosges

Tarif : – – EUR

17

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-11 18:00:00

fin : 2026-07-11 23:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Au programme de la soirée

PAUL chanson habitée entre Cap-Vert, Brésil et Angola

Trio Zéphyr néo-classique, voix et cordes entre Orient et jazz

Restauration sur place. Repli dans la salle polyvalente en cas de météo capricieuse.Tout public

17 .

Le Tholy 88530 Vosges Grand Est

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English :

Tonight’s program:

PAUL: songs blending influences from Cape Verde, Brazil, and Angola

Trio Zéphyr: neo-classical music, vocals, and strings blending Eastern and jazz influences

Food available on site. Event will be moved to the multipurpose hall in case of inclement weather.

L’événement Festival résonuances Le Tholy a été mis à jour le 2026-06-13 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES