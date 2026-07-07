Informations pratiques

Tourtoirac

Festival rêve en Vézère

Tourtoirac Dordogne

Tarif : 7 – 7 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 21:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Ruy Blas ou la Folie des Rêveurs d’après Victor Hugo par la compagnie les Compagnons d’Ulysse. Château de Tourtoirac. Tarif réduit (7 à 15 ans)

Ruy Blas ou la Folie des Rêveurs d’après Victor Hugo par la compagnie les Compagnons d’Ulysse. Château de Tourtoirac. Tarif réduit (7 à 15 ans) .

Tourtoirac 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 03 29 43

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English : Festival rêve en Vézère

Ruy Blas, or The Madness of Dreamers, based on Victor Hugo, performed by the theater company Les Compagnons d’Ulysse. Tourtoirac Castle. Reduced-price tickets (ages 7–15)

L’événement Festival rêve en Vézère Tourtoirac a été mis à jour le 2026-06-27 par Vézère Périgord Noir