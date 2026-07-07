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Festival rêve en Vézère Tourtoirac

jeudi 23 juillet 2026 · Tourtoirac

Festival rêve en Vézère Tourtoirac

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Ville
24390 Tourtoirac
Département
Dordogne
Tarif
7 7 15 Tarif de base plein tarif

Tourtoirac

Festival rêve en Vézère

Tourtoirac Dordogne

Tarif : 7 – 7 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Ruy Blas ou la Folie des Rêveurs d’après Victor Hugo par la compagnie les Compagnons d’Ulysse. Château de Tourtoirac. Tarif réduit (7 à 15 ans)
Ruy Blas ou la Folie des Rêveurs d’après Victor Hugo par la compagnie les Compagnons d’Ulysse. Château de Tourtoirac. Tarif réduit (7 à 15 ans)   .

Tourtoirac 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 03 29 43 

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English : Festival rêve en Vézère

Ruy Blas, or The Madness of Dreamers, based on Victor Hugo, performed by the theater company Les Compagnons d’Ulysse. Tourtoirac Castle. Reduced-price tickets (ages 7–15)

L’événement Festival rêve en Vézère Tourtoirac a été mis à jour le 2026-06-27 par Vézère Périgord Noir

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