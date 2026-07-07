Festival rêve en Vézère Tourtoirac
jeudi 23 juillet 2026 · Tourtoirac
Informations pratiques
Tourtoirac
Festival rêve en Vézère
Tourtoirac Dordogne
Tarif : 7 – 7 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Ruy Blas ou la Folie des Rêveurs d’après Victor Hugo par la compagnie les Compagnons d’Ulysse. Château de Tourtoirac. Tarif réduit (7 à 15 ans)
Ruy Blas ou la Folie des Rêveurs d’après Victor Hugo par la compagnie les Compagnons d’Ulysse. Château de Tourtoirac. Tarif réduit (7 à 15 ans) .
Tourtoirac 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 03 29 43
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English : Festival rêve en Vézère
Ruy Blas, or The Madness of Dreamers, based on Victor Hugo, performed by the theater company Les Compagnons d’Ulysse. Tourtoirac Castle. Reduced-price tickets (ages 7–15)
L’événement Festival rêve en Vézère Tourtoirac a été mis à jour le 2026-06-27 par Vézère Périgord Noir
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