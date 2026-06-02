Festival Rhizomes 2026

Un quart de siècle, ça se fête !

Voilà 25 ans que le festival

Rhizomes arrose jardins, quais, arènes et autres « dance-flore du bassin Parisien d’un florilège de concerts gratuits et de Balades Extraordinaires faisant la part aux richesses venues « de la nuit des chants » ! Ode à l’altérité, à la rencontre et au partage des imaginaires singuliers et pluriels, ce programme « anniversaire » poursuit sa chasse aux trésors par delà sons et merveilles, tout en conviant des figures marquantes de la longue histoire d’amour que Rhizomes a tissé avec des milliers d’artistes et de citoyens de tous horizons. Plus que jamais engagé à semer la joie et l’espoir en un monde solidaire, épanoui, fier de ses différences, il invite pêle-mêle l’afro-punk Jupiter & Okwess (Congo Kinshasa), la chanteuse vénézuélienne Rebecca Roger Cruz et son projet Rio Abajo, le trio de la chanteuse palestinienne Christine Zayed (avec Sylvain Barou aux flûtes nomades), la diva malienne Mah Damba avec la Litanie des Cîmes à mi-chemin entre musique Mandingue, jazz et musique de chambre, le « Maloya Power » réunionnais du collectif LINDIGO, les nouvelles envolées du groupe Mazalda avec la chanteuse égyptienne Hend Elrawy (« ZERZURA »), l’univers électro-japonais-déjanté de Maïa Barouh, le sublime duo irlandais Seamus & Cahoime ou encore le bal rital de Télamuré avec la chanteuse Lluba de Angelis, les voix enivrantes du duo Leï, les cordes sensibles de Stranded Horse et Boubacar Cissokho… Rhizomes poursuit le rêve éveillé de ses Balades Extraordinaires, des voyages 100% naturels et sans électricité avec des scènes flottantes ou aériennes conçues par des grimpeurs d’arbres, où musiciens, danseurs, circassiens, oiseaux, chevaux et autres créatures venues des quatre coins de la Terre vous surprennent à tous bouts de chants !

« Aux Âmes citoyens, vive le Vrai

Public, vive la Trance ! »

Blaise Merlin, Directeur Artistique

Cette année, le festival Rhizomes revient pour une édition-anniversaire. Fêtons ensemble les 25 ans du festival dans une ambiance survoltée et éclectique, très 18ème arrondissement finalement.

Du dimanche 05 juillet 2026 au dimanche 26 juillet 2026 :

gratuit

Entrée libre et gratuite, sans réservation.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-05T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-27T01:59:59+02:00

Date(s) :



https://www.festivalrhizomes.fr/ festival@londecybele.com https://www.facebook.com/FestivalRhizomes https://www.facebook.com/FestivalRhizomes



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