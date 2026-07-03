Informations pratiques

Festival Rock en Chênes – 6ème édition Bourg Cournon Samedi 11 juillet, 18h00

Festival de rock !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-11T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-11T23:59:00.000+02:00

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Bourg 56200 Cournon Cournon



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