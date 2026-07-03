AGENDA · Cournon
Festival Rock en Chênes – 6ème édition Bourg Cournon
samedi 11 juillet 2026 · Bourg · Cournon
Informations pratiques
Festival Rock en Chênes – 6ème édition Bourg Cournon Samedi 11 juillet, 18h00
Festival de rock !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-11T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-11T23:59:00.000+02:00
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Bourg 56200 Cournon Cournon
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