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Festival Rock en Chênes – 6ème édition Bourg Cournon

samedi 11 juillet 2026 · Bourg · Cournon

Festival Rock en Chênes – 6ème édition Bourg Cournon

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Lieu
Bourg
Adresse
56200 Cournon
Ville
Cournon

Festival Rock en Chênes – 6ème édition Bourg Cournon Samedi 11 juillet, 18h00

Festival de rock !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-11T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-11T23:59:00.000+02:00

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Bourg 56200 Cournon Cournon


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