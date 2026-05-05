Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival Rock en Chênes Rue des écoles Cournon

Festival Rock en Chênes Rue des écoles Cournon samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Rue des écoles

Adresse : Prairie derrière l'école

Ville : 56200 Cournon

Département : Morbihan

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Cournon

Festival Rock en Chênes

Rue des écoles Prairie derrière l’école Cournon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Riff R’Aff a tout prévu pour enflammer Cournon et vous faire vibrer au son des guitares électriques, de basses rugissantes et de batteries tonitruantes!
Rendez-vous le samedi 11 juillet 2026 pour la 6ème édition du festival Rock en Chênes à Cournon. Les festivités commencent à partir de 18h.

Au programme
* BUKOWSKI (Rock Metal)
* DATCHA MANDALA (Heavy Rock 70′)
* FUZZY GRASS (Rock Psychédélique)
* TRISTAN AUBER (Glam moderne rock)
* THE COFFIN CORNER (Rock Alternatif)

Infos: https://riffraff.fr/   .

Rue des écoles Prairie derrière l’école Cournon 56200 Morbihan Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival Rock en Chênes Cournon a été mis à jour le 2026-05-05 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

À voir aussi à Cournon (Morbihan)