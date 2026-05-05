Festival Rock en Chênes Rue des écoles Cournon
Festival Rock en Chênes Rue des écoles Cournon samedi 11 juillet 2026.
Cournon
Festival Rock en Chênes
Rue des écoles Prairie derrière l’école Cournon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Riff R’Aff a tout prévu pour enflammer Cournon et vous faire vibrer au son des guitares électriques, de basses rugissantes et de batteries tonitruantes!
Rendez-vous le samedi 11 juillet 2026 pour la 6ème édition du festival Rock en Chênes à Cournon. Les festivités commencent à partir de 18h.
Au programme
* BUKOWSKI (Rock Metal)
* DATCHA MANDALA (Heavy Rock 70′)
* FUZZY GRASS (Rock Psychédélique)
* TRISTAN AUBER (Glam moderne rock)
* THE COFFIN CORNER (Rock Alternatif)
Infos: https://riffraff.fr/ .
Rue des écoles Prairie derrière l’école Cournon 56200 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Festival Rock en Chênes Cournon a été mis à jour le 2026-05-05 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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