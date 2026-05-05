Festival Rock en Chênes Rue des écoles Cournon

Cournon

Festival Rock en Chênes

Rue des écoles Prairie derrière l’école Cournon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Riff R’Aff a tout prévu pour enflammer Cournon et vous faire vibrer au son des guitares électriques, de basses rugissantes et de batteries tonitruantes!

Rendez-vous le samedi 11 juillet 2026 pour la 6ème édition du festival Rock en Chênes à Cournon. Les festivités commencent à partir de 18h.

Au programme

* BUKOWSKI (Rock Metal)

* DATCHA MANDALA (Heavy Rock 70′)

* FUZZY GRASS (Rock Psychédélique)

* TRISTAN AUBER (Glam moderne rock)

* THE COFFIN CORNER (Rock Alternatif)

Infos: https://riffraff.fr/ .

Rue des écoles Prairie derrière l’école Cournon 56200 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Festival Rock en Chênes Cournon a été mis à jour le 2026-05-05 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande