Festival ROCKALISSIMO Site du Patrimoine Saint-Aubin

Festival ROCKALISSIMO

Tarif : 31 – 31 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:30:00

fin : 2026-06-06 02:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Le ROCKALISSIMO est un festival de musiques en plein air, né en 2004 dans le Jura.

Pour sa 18ème édition, le festival accueillera MC?Solaar, Trois Cafés Gourmands, Les Fatals Picards, Lofofora, THK, La P’tite Fumée, et 6 artistes et groupes issus de la scène régionale. RDV les 13 et 14 juin 2025 ! .

Site du Patrimoine Rue de la Goulotte Saint-Aubin 39410 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@rockalissimo.com

