Festival ROCK’&’CARS à Lavaur Lavaur
Festival ROCK’&’CARS à Lavaur Lavaur vendredi 12 juin 2026.
Festival ROCK’&’CARS à Lavaur
jardin de l’évéche Lavaur Tarn
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 12:00:00
fin : 2026-06-14 02:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Festival ROCK’&’CARS à Lavaur (81) du 12 au 14 juin 2026
– Ouvert à tout public
– Voitures de collection, US cars, Rods, Kustoms et Motos,
– Festival de Blues, Rockabilly et Rock n’Roll.
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jardin de l’évéche Lavaur 81500 Tarn Occitanie +33 6 76 08 63 96 bobby.cadillac@wanadoo.fr
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English :
Festival ROCK?&?CARS in Lavaur (81) from June 12 to 14, 2026
– Open to all
– Classic cars, US cars, Rods, Kustoms and Motorcycles,
– Blues, Rockabilly and Rock’n’Roll Festival.
L’événement Festival ROCK’&’CARS à Lavaur Lavaur a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de tourisme Intercommunal Tarn Agout