Festival ROCK’&’CARS à Lavaur

jardin de l’évéche Lavaur Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 12:00:00

fin : 2026-06-14 02:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Festival ROCK’&’CARS à Lavaur (81) du 12 au 14 juin 2026

– Ouvert à tout public

– Voitures de collection, US cars, Rods, Kustoms et Motos,

– Festival de Blues, Rockabilly et Rock n’Roll.

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jardin de l’évéche Lavaur 81500 Tarn Occitanie +33 6 76 08 63 96 bobby.cadillac@wanadoo.fr

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English :

Festival ROCK?&?CARS in Lavaur (81) from June 12 to 14, 2026

– Open to all

– Classic cars, US cars, Rods, Kustoms and Motorcycles,

– Blues, Rockabilly and Rock’n’Roll Festival.

L’événement Festival ROCK’&’CARS à Lavaur Lavaur a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de tourisme Intercommunal Tarn Agout