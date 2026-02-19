Festival RubiRock Rubigny

Festival RubiRock

9 rue de l’église Rubigny Ardennes

Tarif : – –

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-30

2026-08-29

Du 29 au 30 août 2026, l’association V.A.R. (Voetvolk Atelier Rubigny) organise la 3eme édition d’un festival réunissant pas moins de 50 artistes locaux, nationaux et internationaux. Concerts, danse, poésie, il y en aura pour tout le monde, tous les âges et tous les goûts. Rien de tel pour faire durer l’été le plus longtemps possible et ne pas penser à la rentrée ! Venez nombreux ! Buvette et restauration sur place. Possibilité emplacement pour tente. Réservez vos place dès maintenant

9 rue de l’église Rubigny 08220 Ardennes Grand Est

English :

From August 29 to 30, 2026, the V.A.R. association (Voetvolk Atelier Rubigny) is organizing the 3rd edition of a festival featuring no less than 50 local, national and international artists. Concerts, dance, poetry there’s something for everyone, of all ages and tastes. There’s no better way to make the summer last as long as possible, and take your mind off school! Come one, come all! Refreshments and snacks on site. Tent pitches available. Reserve your place now

