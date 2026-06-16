Festival Saint Jazz Cap Ferrat 14ème édition Jardin de la Paix Saint-Jean-Cap-Ferrat
jeudi 6 août 2026 · Jardin de la Paix · Saint-Jean-Cap-Ferrat
Informations pratiques
Saint-Jean-Cap-Ferrat
Festival Saint Jazz Cap Ferrat 14ème édition
Jardin de la Paix 1 chemin de Saint-Hospice Saint-Jean-Cap-Ferrat Alpes-Maritimes
Tarif : 95 – 95 – 115 EUR
tarif réduit valable pour les étudiants et 18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-06
Ce Festival est depuis plus de 10 ans, un rendez-vous incontournable de la saison estivale sur la Côte d’Azur offrant une programmation riche dans un cadre à la fois intimiste et grandiose de par sa localisation exceptionnelle surplombant la Méditerranée.
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Jardin de la Paix 1 chemin de Saint-Hospice Saint-Jean-Cap-Ferrat 06230 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 76 08 90
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English : Festival Saint Jazz Cap Ferrat 14th edition
For more than 10 years, this festival has been a must-see event of the summer season on the French Riviera, offering a rich program in a setting that is both intimate and spectacular thanks to its exceptional location overlooking the Mediterranean.
L’événement Festival Saint Jazz Cap Ferrat 14ème édition Saint-Jean-Cap-Ferrat a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
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