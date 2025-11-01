FESTIVAL Salle André Malraux Bondy

FESTIVAL Samedi 28 mars 2026, 15h00 Salle André Malraux Seine-Saint-Denis

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T15:00:00 – 2026-03-28T16:00:00

Fin : 2026-03-28T15:00:00 – 2026-03-28T16:00:00

Dans une multitude de couleurs, de musiques venues d’ici et d’ailleurs, les élèves des 4ème et 3ème CHAM vous entraînent dans une farandole où la fête est à l’honneur : d’un continent à l’autre, la fête est transgressive et rassembleuse, ancestrale et spontanée.

Elle nous rappelle des évènements dont on doit se souvenir, et qu’au présent les liens se renouent, de génération en génération, grâce à la danse et à la musique.

Avec les ensembles instrumentaux et ensembles vocaux des classes CHAM du collège Jean Renoir

Bérengère Altieri-Leca, mise en scène – Manon Bonneville, direction vocale – Claude Whipple, arts du son – Maxime Senizergues, ensembles instrumentaux

Salle André Malraux 25 cours de la république 93140 Bondy Bondy 93140 Le Mainguy – Le Moulin à Vent Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/festival-91 »}]

Spectacle musical spectacle arts de la scène

@rawpixel