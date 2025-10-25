Festival Scènes d’Automne 2026 Place de l’Église Saint-Maurice-les-Brousses
Festival Scènes d’Automne 2026 Place de l’Église Saint-Maurice-les-Brousses vendredi 23 octobre 2026.
Saint-Maurice-les-Brousses
Festival Scènes d’Automne 2026
Place de l’Église Espace Juliette Greco Saint-Maurice-les-Brousses Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 20:00:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-23
Pour sa 35° édition, le Festival Scènes d’automne vous a concocté une chouette programmation musicale avec 2 soirées
Vendredi 24 octobre 2025 Sanseverino et Niko et Demain Tour
Samedi 25 octobre 2025 Cali et M’Rauz
Ouverture des portes à 19h15 pour les deux soirées. Restauration sur place.
Ouverture de la billetterie à l’Office de Tourisme à venir. .
Place de l’Église Espace Juliette Greco Saint-Maurice-les-Brousses 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 46 09 84 debexprescenes@gmail.com
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English : Festival Scènes d’Automne 2026
L’événement Festival Scènes d’Automne 2026 Saint-Maurice-les-Brousses a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus