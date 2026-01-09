Festival Sea Fest’N Sound 7ème édition Plomodiern
Festival Sea Fest’N Sound 7ème édition Plomodiern vendredi 24 juillet 2026.
Festival Sea Fest’N Sound 7ème édition
Lestrevet Plomodiern Finistère
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-25
2026-07-24
Au programme de cette 8 ème édition
Blue Tomorrow, Smooth Motion, Moondrag, Tremplin jeunes, Tekmao, Cartoon Machine, Honeymen, DJ Alex, Dur, Emma Daumas, Not The End.
Réservez, dès à présent, votre ou vos places sur la billetterie en ligne et très prochainement dans les bureaux de l’office de tourisme à Châteaulin et Plomodiern. .
Lestrevet Plomodiern 29550 Finistère Bretagne
