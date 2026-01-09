Festival Sea Fest’N Sound 7ème édition

Lestrevet Plomodiern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-24

Au programme de cette 8 ème édition

Blue Tomorrow, Smooth Motion, Moondrag, Tremplin jeunes, Tekmao, Cartoon Machine, Honeymen, DJ Alex, Dur, Emma Daumas, Not The End.

Réservez, dès à présent, votre ou vos places sur la billetterie en ligne et très prochainement dans les bureaux de l’office de tourisme à Châteaulin et Plomodiern. .

Lestrevet Plomodiern 29550 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Sea Fest’N Sound 7ème édition

L’événement Festival Sea Fest’N Sound 7ème édition Plomodiern a été mis à jour le 2026-01-07 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE